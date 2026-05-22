معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك إجازة 40 يوما بعد التتويج بالدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قرر منح لاعبي الفريق راحة طويلة تصل إلى 40 يومًا، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن الفريق سيعود لاستئناف تدريباته بداية من الأول من يوليو المقبل، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، الذي ينتظر أن يشهد تحديات قوية على المستويين المحلي والقاري.

راحة مستحقة بعد موسم شاق

وأشار الغندور إلى أن قرار الجهاز الفني جاء بعد موسم طويل ومرهق خاض خلاله الزمالك عددًا كبيرًا من المباريات في مختلف البطولات، سواء على مستوى الدوري أو البطولات القارية، وهو ما تسبب في ضغط بدني وذهني كبير على اللاعبين.

وأكد أن معتمد جمال والجهاز المعاون رأوا ضرورة حصول اللاعبين على فترة راحة كافية من أجل استعادة النشاط والتركيز قبل العودة للتحضيرات الخاصة بالموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي ساهمت في تحقيق لقب الدوري.

استعداد مبكر للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع برنامج إعداد قوي يتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد بشكل مثالي من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، بعد النجاح في استعادة لقب الدوري وإسعاد جماهير القلعة البيضاء