الإفراط في تناول اللحوم يهدد صحتك.. احذر

أكد الدكتور ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، أن الجميع مُقبل على عيد الأضحى، ولذلك يجب الحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم، موضحًا أن لكل شخص كمية مناسبة لتناولها حتى لا تتحول إلى ضرر صحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبًا لتناول اللحوم يوميًا تتراوح من 60 إلى 150 جرامًا، لأن الإفراط في تناولها يسبب بعض المشكلات الصحية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن تناول كميات أكبر من المطلوب قد يسبب مشكلات صحية، منها الانتفاخ، والحموضة، والإمساك، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى مشكلات المرارة والقولون.

ولفت إلى أن هضم اللحوم في المعدة يستغرق وقتًا طويلًا، ولذلك يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد أو في أي أيام أخرى.