أخبار أسوان| إقبال على شراء الأضاحي.. حملات تفتيشية بالأسواق والمخابز.. وتسليم أجهزة للعرائس ضمن مبادرة فرحة مصر

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثا متنوعة، أبرزها كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بإستكمال جهود الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والمرور على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمخابز السياحيه لضبط جودة الخبز المنتج ، وأيضاً حركة الأسعار ومحاسبة كل من تسول لة نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية المختلفة.

قرر الاتحاد المصرى للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطى، إختيار ثلاث لاعبين من نادى التجديف بأسوان ، لأول مرة للانضمام لمنتخب مصر للتجديف ، للمشاركة فى البطولة الإفريقية، والبطولة العربية للتجديف ، المقرر إقامتها فى تونس فى الفترة من 29 أكتوبر، وحتى 4 نوفمبر 2026، يأتى ذلك فى إطار رؤية الاتحاد المصرى للتجديف، لتوسيع قاعدة الأختيار للعناصر المميزة، فى مختلف الأندية والمحافظات

وأعلن نادى التجديف بأسوان ، إن اللاعبين الذين تم اختيارهم هم يوسف محمد عبد الفتاح، وأسماء محمد خضيرى، مى فهمى عمر، حيث تقرر المشاركة في التجمع الإعدادى للمنتخب فى نادى يخت المعادى واليخت اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، فى إطار الاستعدادات للبطولة الإفريقية والعربية للتجديف.

جهود متنوعة

أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى تحت رعاية إنتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة “ فرحة مصر ” لدعم الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم على بدء حياة أسرية مستقرة وكريمة .

ووسط أجواء من السعادة والفرحة ، كلف المهندس عمرو لاشين نائبه أسامة رزق داود بالمشاركة فى الإحتفالية التى نظمها فرع مؤسسة مصر الخير لتسليم عدد 25 جهاز عروسة للمستفيدين من مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى المدير الإقليمى لفرع المؤسسة بأسوان ، بالإضافة إلى مسئولى مكتبة مصر العامة وعدد من المستشارين والإداريين وفريق العمل بالمؤسسة .

تشهد الأسواق، والشوادر بأسوان إقبالا خلال هذه الفترة لشراء الأضاحى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا الإطار، نستعرض كواليس الحركة التجارية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك داخل الأسواق والشوادر المختلفة لشراء الخراف ، خاصة مع توفر سلالات جيدة .

