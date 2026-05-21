أسعار الخراف في أسوان قبل أيام من عيد الأضحى المبارك

تشهد الأسواق، والشوادر بأسوان إقبالا خلال هذه الفترة لشراء الأضاحى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا الإطار، نستعرض كواليس الحركة التجارية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك داخل الأسواق والشوادر المختلفة لشراء الخراف ، خاصة مع توفر سلالات جيدة .

وقال شعبان محمود تاجر أغنام من أسوان بأنه من السلالات الجيدة سلالة الخراف البرديسى ، فهي خراف مراعى، مشيرا إلي أن عمر " الأضحية" يمثل أهمية للمشترى ، وخاصة إذا كان متخصص فى هذا المجال حيث أنه عند الشراء يقوم بعض المشترين للخراف بإصطحاب من لديهم الخبرة فى أنواع الأضحية .

فالخروف يصبح وافي وملائم للأضحية بعمر 6 شهور، ولكن جدي الماعز لابد أن يكون كاسر جوز ، وهي علامة علي العمر المناسب ، فمن يرغب في أن يضحي بجدى ماعز ، فلابد أن يكون كاسر جوز أي إنكسرت له سنتين من أسنانه .

وأشار إلي أن أسعار الأضاحى فى أسواق أسوان تبدأ من 4 آلاف جنيه وهو سعر جدى الماعز ، وهو بمثابة إدخال الفرحة على أفراد الأسرة ، وإحياء للسنة النبوية ، ولكن الخروف المناسب يتراوح من 6 آلاف جنيه إلى 10 آلاف ، وقد يصل سعره إلى 15 ألف جنيه وتوجد خراف سعرها تجاوز الـ 20 ألف جنيه .

ومن منطلق ذلك فهذه الفترة تشهد إقبال على الأسوق بالمواطنين والتجار بكافة قرى ومدن محافظة أسوان حيث أن حركة البيع والشراء تلاحظ وجود رواج بها .

ويحرص العديد من الأهالى لشراء أضحية العيد بوقت كاف ، ويتم وضعها بالمنازل وذلك تخفيفاً فى الأسعار مقارنة بشرائها قبل عيد الأضحى مباشرة .