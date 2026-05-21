الإتحاد المصري للتجديف يختار ثلاث لاعبين من أسوان للإنضمام للمنتخب المصري

قرر الاتحاد المصرى للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطى، إختيار ثلاث لاعبين من نادى التجديف بأسوان ، لأول مرة للانضمام لمنتخب مصر للتجديف ، للمشاركة فى البطولة الإفريقية، والبطولة العربية للتجديف ، المقرر إقامتها فى تونس فى الفترة من 29 أكتوبر، وحتى 4 نوفمبر 2026، يأتى ذلك فى إطار رؤية الاتحاد المصرى للتجديف، لتوسيع قاعدة الأختيار للعناصر المميزة، فى مختلف الأندية والمحافظات

وأعلن نادى التجديف بأسوان ، إن اللاعبين الذين تم اختيارهم هم يوسف محمد عبد الفتاح، وأسماء محمد خضيرى، مى فهمى عمر، حيث تقرر المشاركة في التجمع الإعدادى للمنتخب فى نادى يخت المعادى واليخت اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، فى إطار الاستعدادات للبطولة الإفريقية والعربية للتجديف

وكان نادى التجديف والرياضات المائية بأسوان، حقق إنجازًا لافتًا بحصوله على المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للتجديف، التى أُقيمت بالقاهرة شهر مايو الجارى بمشاركة 12 ناديًا من مختلف المحافظات.

حيث تمكن لاعبو أسوان من تحقيق نتائج متقدمة فى مختلف السباقات، وحقق اللاعب يوسف محمد عبد الفتاح المركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات الفردى ناشئين تحت 19 سنة.

فيما حصل الثنائى أسماء محمد خضرى ومي فهمى عمر على المركز الرابع فى سباق الزوجى بدون دفة سيدات تحت 19 سنة، مع تحقيق الحافز الرياضى، كما حصد باقى اللاعبين مراكز متقدمة تراوحت من الرابع حتى السادس فى مختلف السباقات

جانبه، وجه محمد إبراهيم حسن أمين صندوق النادى الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد المصرى للتجديف على دعمه المتواصل للنادى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر الجهود بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين. كما أشاد بالجهاز الفنى بقيادة الكابتن محمد يسرى، ومحمد عمران المدير الإدارى للفريق، لما بذلوه من جهد كبير رغم التحديات.