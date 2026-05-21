أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بما يتجاوز واحدا بالمئة بعد أن أفادت رويترز بأن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.

وأشار التقرير، نقلا عن مصدرين إيرانيين كبيرين، إلى أن إيران تشدد موقفها بشأن أحد المطالب الأمريكية ‌الرئيسية في محادثات السلام. وقد يثير توجيه خامنئي غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعقد المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 1037 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 106.41 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 99.82 دولار. وكان يجري تداول الخامين على انخفاض قبل صدور التقرير، وفقًا ل رويترز.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6 بالمئة أمس الأربعاء إلى أدنى ⁠مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية.



وكثفت باكستان جهودها الدبلوماسية اليوم الخميس لتسريع وتيرة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي قالت فيه طهران إنها تراجع أحدث رد من واشنطن.

وألمح ترامب إلى أنه قد ينتظر بضعة أيام للحصول على "الردود الصحيحة" من طهران، لكنه أبدى استعدادا أيضا لاستئناف الهجمات على البلاد.



وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة اليوم الخميس "مررنا بهذا الموقف مرارا من قبل، وانتهى بنا المطاف إلى خيبة أمل"، متوقعين بلوغ متوسط سعر خام برنت 104 دولارات للبرميل في الربع الحالي.

وحذرت إيران من شن المزيد من الهجمات وأعلنت عن خطوات تعزز سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره قبل الحرب شحنات ‌من ⁠النفط والغاز الطبيعي المسال تعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي، لكنه أصبح في حكم المغلق تقريبا.



وأظهر مسح اليوم الخميس أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انكمش بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين ونصف العام في مايو، في ظل ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة بسبب الحرب، مما أدى إلى تراجع الطلب على الخدمات في أنحاء أوروبا ودفع الشركات إلى تسريح العمال.

وأعلنت إيران ⁠أمس الأربعاء إنشاء كيان جديد اسمته "هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي" الجديدة، قائلة إنها ستفرض "منطقة بحرية خاضعة للسيطرة" في مضيق هرمز.



وأغلقت إيران المضيق فعليا ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت الحرب في 28 فبراير.

وتوقفت معظم الأعمال القتالية منذ سريان ⁠وقف إطلاق النار في أبريل، لكن بينما تحد إيران من حركة عبور مضيق هرمز، تفرض الولايات المتحدة حصارا على سواحلها.

وأجبرت الإمدادات العالقة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدول على السحب من مخزوناتها التجارية والاستراتيجية بوتيرة سريعة، ⁠مما أثار مخاوف بشأن استنزافها.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن البلاد سحبت ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي للنفط الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.