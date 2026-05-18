قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان: اهتمام رئاسي كبير بملف التنمية العمرانية والمدن الذكية
غدروا بيه.. كانوا بياكلوا فى بيته على طبلية واحدة واستدرجوه للمقابر وقتلوه.. ما الذي حدث بالغربية؟
القاهرة تستضيف قرعة أمم أفريقيا 2027.. ترقب كبير لمصير العمالقة وصدامات منتظرة .. اعرف تصنيفات المنتخبات بالكامل
مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه والمناخ استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة 2026
الدلتا الجديدة.. الصحراء تتحول إلى أكبر مشروع وتنموي وسلة غذاء.. تفاصيل
الحكومة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
الاتحاد المصري يستضيف مراسم قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027
بعد وصولها لـ38 درجة.. الأرصاد عن تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
بإشراف مصري فرنسي.. هاني سلامة يشارك في احتفالية مئوية يوسف شاهين بمهرجان كان السينمائي اليوم
تأجيل محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم
مرتبات تصل 25 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بميناء دمياط
رسميا.. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الروبية" الإندونيسية تهبط إلى أدنى مستوى وارتفاع النفط وصعود العوائد يضغطان على عملات آسيا

"الروبية" الإندونيسية تهبط إلى أدنى مستوى وارتفاع النفط وصعود العوائد يضغطان على عملات آسيا
"الروبية" الإندونيسية تهبط إلى أدنى مستوى وارتفاع النفط وصعود العوائد يضغطان على عملات آسيا
أ ش أ

 سجلت الروبية الإندونيسية، أدنى مستوى لها على الإطلاق، اليوم /الاثنين/، لتقود خسائر العملات الآسيوية الناشئة، بعدما أدت هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة في منطقة الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط و عوائد السندات؛ ما عزز قوة الدولار كملاذ آمن وزاد الضغوط على أصول الاقتصادات المستوردة للنفط.

وذكرت منصة "إيدج ماليزيا" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن الروبية الإندونيسية، التي تعد من بين أسوأ العملات أداءً في المنطقة، هبطت بنسبة 1.19% إلى 17668 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ أوائل سبتمبر الماضي.

ويمثل هذا التراجع ثاني مستوى قياسي منخفض للعملة خلال أسبوع، كما يضعها على مسار أسوأ أداء لشهر مايو منذ عام 2016، بعدما أعيد فتح الأسواق الإندونيسية عقب عطلة و تعرضت لضغوط متجددة.

وكانت حدة الصراع في الشرق الأوسط قد تصاعدت بعدما استهدفت ضربات بطائرات مسيّرة أصولاً في الإمارات العربية المتحدة، فيما اعترضت السعودية طائرات مسيّرة قادمة، وتحركت إيران لفرض سيطرتها على مضيق هرمز؛ ما أدى إلى تضييق أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

واتسعت خسائر الروبية إلى ما هو أبعد من صدمة ارتفاع النفط، وسط مخاوف بشأن الانضباط المالي في إندونيسيا، وخروج الاستثمارات الأجنبية، واستقلالية البنك المركزي، وحوكمة سوق الأسهم.

وهبطت الأسهم في جاكرتا بأكثر من 4% إلى 6425.95 نقطة، في خامس جلسة خسائر متتالية، لتصل إلى أدنى مستوى منذ أواخر أبريل عام 2025، وفقد المؤشر القياسي أكثر من 25% من قيمته هذا العام.

وسعى بنك إندونيسيا مرارا إلى الحد من ضعف الروبية عبر التدخل في السوق الفورية، والعقود الآجلة المحلية والخارجية غير القابلة للتسليم، إضافة إلى سوق السندات الحكومية الثانوية، مع تعهده باستخدام أدوات السياسة النقدية لتخفيف الضغوط على العملة.

ويضع ذلك اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع تحت دائرة الضوء، إذ لا يزال سعر الفائدة لدى بنك إندونيسيا عند 4.75% بعد تثبيته سبع مرات متتالية، بينما تتوقع مؤسسة سيتي رفع الفائدة مع موازنة صناع السياسات بين دعم النمو و استعادة الثقة في العملة.

الروبية الإندونيسية خسائر العملات الآسيوية الناشئة هجمات جديدة الطائرات المسيّرة منطقة الخليج ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

ترشيحاتنا

محمد رمضان

بعد تصريحاته عن نمبر وان l ماجدة خير الله : حد يمنع محمد رمضان من الكلام في البرامج

آسر ياسين

فيديو عفوي لآسر ياسين يشارك عروسين الرقص في الشارع يشعل مواقع التواصل

بدرية طلبة

بدرية طلبة تخضع لعملية جراحية في العين

بالصور

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
قصير جدا.. ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

للعزومات.. طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص

طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص
طريقة أرز بالكبد و القوانص

ضمن احتفالية «عرائس مصر – فرحة مصر».. تضامن الشرقية تجهز 6 عرائس

عرائس
عرائس
عرائس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد