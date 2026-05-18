محافظ الغربية: ضبط مصنع غير مرخص بطنطا لإنتاج المستحضرات الطبية والتجميلية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهاته، بإحكام الرقابة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس، خاصة ما يتعلق بالمنتجات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة رقابية مكبرة بمدينة طنطا، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط مصنع غير مرخص “بير سلم” بأحد الأماكن المتطرفة بعيدًا عن أعين الرقابة، يقوم بتصنيع وتعبئة مستحضرات طبية وتجميلية مجهولة المصدر باستخدام علامات تجارية معروفة،وقاد الحملة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية، حيث تمكنت الحملة من مداهمة المصنع وضبط كميات كبيرة من المنتجات والخامات قبل طرحها بالأسواق.

حملات تموينية

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 13 ألف عبوة مستحضرات طبية وتجميلية متنوعة شملت كريمات وفيتامينات ومنتجات للعناية بالبشرة، إلى جانب ضبط 30 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة والتداول، فضلاً عن التحفظ على3 أطنان مواد خام تستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة، بالإضافة إلى معدات وآلات خلط وتجهيز وغلاية تحتوي على خامات مستخدمة داخل المصنع.

وبالفحص، تبين أن المصنع يعمل بدون تراخيص قانونية أو اشتراطات صحية، ويقوم بإنتاج مستحضرات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين،وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المصانع والمنشآت غير المرخصة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو المنتجات مجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.