محافظ المنيا: استلام 362 ألف طن قمح خلال موسم حصاد 2026 وسط متابعة دقيقة

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2026، مشيرًا إلى أنه تم توريد 362 ألفًا و699 طنًا و119 كيلوجرامًا من الأقماح منذ انطلاق الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها لاستيعاب الطاقة الإنتاجية للمحصول على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة بجميع مراكز المحافظة، في ظل متابعة ميدانية يومية لتيسير الإجراءات أمام المزارعين وتسريع عمليات الاستلام دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة التوريد لحظيًا، والتعامل الفوري مع أية تحديات، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال موسم التوريد الحالي.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد من التوريد، دعمًا لتوجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، موجّهًا الشكر للمزارعين على التزامهم وتعاونهم ودورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

فحص الأقماح

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم الدفع بلجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة، إلى جانب إعداد تقارير يومية دقيقة لرصد حركة التوريد ومعدلات الأداء بجميع مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.



