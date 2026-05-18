محافظات

تحرير 261 مخالفة متنوعة وضبط صيدلية بدون ترخيص و10 آلاف عبوة دوائية مجهولة المصدر بالمنيا

ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بكافة مراكز المحافظة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات الغذائية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 261 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينيين، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، تمكنت من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص، حيث تم مصادرة نحو 10 آلاف عبوة دوائية متنوعة، تضمنت أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة، وأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مجال المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 187 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم، والتصرف في كميات من الدقيق لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات عدم وجود ماكينة صرف أو ميزان، والغلق بدون إذن، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التموينية على الأسواق أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع غذائية وصناعية مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، من بينها 25 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك، فضلًا عن مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 28 محضرًا، تضمنت ضبط سيارة محملة بعدد 2 برميل سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب مخالفات إدارة محطات وقود بدون ترخيص، وعدم انتظام سجل 21 بترول، وعدم وجود أدوات قياس.

كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن تحرير 18 محضرًا، تنوعت بين تجميع سلع تموينية مدعمة من السكر والشاي، والغلق بدون إذن، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم أيضًا ضبط 750 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين.
 

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة "عروس البحر" في مهرجان كان

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

