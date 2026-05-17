خلافات مالية.. ضبط عنصرين جنائيين بتهمة التعدي على آخر بالسب والضرب في شقة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والضرب على أخر داخل إحدى الشقق السكنية بالمنيا.

وبالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة – فرد محلى – دراجة نارية " بدون لوحات معدنية ") ، وبمواجهتهما أقر أحدهما بتعديه على الآخر لخلافات مالية بينهما ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

أمكن ضبط القائم على النشر (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .