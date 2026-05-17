الشحات مبروك: كنت أصغر صاحب ورشة أحذية

قال بطل كمال الأجسام والفنان الشحات مبروك، خلال خاصة واستثنائية من برنامج واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياةً ، عن بدايته انه كان يتمني ان يكون بطل قائلا نفسي أبقى حاجة .. ومن هنا كان بداياته قبل كمال الأجسام.

وكشف عن كواليس قاسية من رحلة البطل مع الرياضة والتمثيل، حيث تحدث عن بدايته بمدينة دسوق " محل أحذية " وكنت متفوق في هذه المهنة حتي اصبحت امتلك ورشة وأصغر صاحب ورشة أحذية ، وكنت العب كورة في الشارع مع الأطفال أمام ورشة الأحذية

واضاف انني كنت متفوق ومبتكر في هذه المهنة واقدم موديلات جديدة لدرجة ان اصحاب الورش والمحلات الكبار كانوا يدعموني وحصلت علي المال واصبحت صاحب ورشة كبيرة ، ومن هنا ساعدتني تلك المهنة في تحقيق حلمي الاكبر ان اصبح مشهور والناس تشاور عليا ومن هنا كانت تجربة كمال الأجسام

وعلي جانب آخر تضمنت الخليج حديثه عن أصعب تجربة مر بها ، وأصعب بطولة في حياتي" ورأيه في الأبطال الحاليين مثل بيج رامي .

وعن علاقته بالسينما، وبدايته من خلال فيلم المرشد ، وتقديمه لنخبة من الافلام السينمائية والمسلسلات الدرامية ، وأفضل الأعمال مفي مسيرته الفنية ، وهل كان عالم كمال الأجسام بوابة دخوله عالم السينما والفن ، وهل كان التمثيل هو بوابته للشهرة والمال

كما كشف عن حجم الإشادة بدوره في مسلسل "علي كلاي " وبخاصة مشهد وفاة ابنته بالمسلسل والذي تزامن مع وفاة زوجته في الحقيقة ، وكيف كانت معاناته والتي ظهرت علي الشاشة

كما كشف الشحات مبروك عن بطولاته الرياضية، والتي تقدر ب 11 بطولة ، وأيضا لقب "أفضل لاعب في القرن العشرين" الذي حصل عليه .

وخلال الحلقة ذكر 3 أكلات ممنوعة على بطل كمال الأجسام، ليظهر الشحات وهو واقف على رجل واحدة والمعلقه والبيضة في فمه.