عمرو الجندي: إنكار الذات وراء تتويج الأهلي بدوري السوبر

كشف عمرو الجندي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن أبرز الأسباب التي قادت الفريق للتتويج بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في السلسلة النهائية.

وقال الجندي، في تصريحات لقناة الأهلي عبر برنامج "في ضهر الأهلي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" سر التتويج الحقيقي كان في روح الفريق وإنكار الذات، لم يكن أحد يفكر في عدد الدقائق التي يشارك بها أو عدد النقاط التي يسجلها".

وأضاف نجم الأهلي:"حتى اللاعبون على مقاعد البدلاء كانوا يؤدون دورًا كبيرًا في دعم زملائهم وتحفيزهم طوال المباريات".

وأوضح نجم الأهلي أن حالة التكاتف داخل الفريق ساعدت اللاعبين على تجاوز اللحظات الصعبة، خاصًة مع قوة المنافسة أمام الاتحاد السكندري.

المنافسة على جميع البطولات

وأكد الجندي أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة محليًا وقاريًا، مشددًا على أن الجماهير تستحق رؤية الفريق دائمًا على منصات التتويج.