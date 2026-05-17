خبير بأسماك القرش: أنثى البحر الأحمر كانت في حالة ولادة ومرهقة صحيا

علق الدكتور أمجد شعبان، باحث متخصص في اسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على واقعة ظهور سمكة قرش في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القرش الذي ظهر كان أنثى وفي حالة ولادة، وهو أمر معتاد خلال هذه الفترة من العام مع بداية فصل الربيع، مؤكدًا أن الفيديو المتداول أظهر بوضوح أن سمكة القرش كانت في حالة إجهاد شديد واستنزاف صحي نتيجة عملية الولادة.

وأشار أمجد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، بر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا النوع من أسماك القرش يلد ما يقرب من 15 جنينًا، لافتًا إلى أن القرش الظاهر في الواقعة من نوع «ماكوا» وكانت أنثى، موضحًا أن القرش لم يحتك بالبشر بشكل مباشر، مشددًا على أن الحركة الكثيرة والعشوائية داخل المياه قد تعطي للقرش إشارات بوجود فريسة، ما قد يدفعه إلى الاقتراب أو الهجوم.

ونوه أمجد شعبان بأن المعهد القومي لعلوم البحار لم يتم استدعاؤه أو إبلاغه بواقعة ظهور القرش في البحر الأحمر، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات العلمية المختصة في مثل هذه الحالات، مضيفًا أن سمكة القرش تمتلك 6 حواس تساعدها على تحديد الفريسة، مشددًا على أن أفضل تصرف عند ظهور القرش هو الخروج من البحر بهدوء دون إثارة حركة عنيفة.

وحذر أمجد شعبان من ارتداء الملابس أو المايوهات ذات اللون الأصفر داخل البحر، لأنها قد تجذب القرش وتعطيه إشارات تدفعه للاقترب، قائلًا: «مفيش داعي للمايوهات الصفراء»، كما طالب بعدم استخدام العطور أو الروائح النفاذة قبل النزول إلى المياه، مؤكدًا أن القرش يستطيع تمييز الروائح بشكل كبير.

ترتبط بسوء التصرف

وشدد امجد شعبان على أن الإنسان ليس ضمن القائمة الطبيعية لغذاء أسماك القرش، وأن أغلب الحوادث ترتبط بسوء التصرف أو إثارة حركة غير معتادة داخل المياه.