خبير بأسماك القرش: أنثى البحر الأحمر كانت في حالة ولادة ومرهقة صحيا
الدولية للطاقة الذرية: قلق بالغ من استهداف محطة براكة النووية بالإمارات
رئيس إريتريا: العلاقة مع مصر استراتيجيةوجاهزون لخفض التوتر في حوض النيل
تحذير عاجل.. السعودية: 20 ألف ريال غرامة مالية لمن يحاول أداء الحج دون تصريح
كامل الوزير: اتفاقية تاريخية للنقل البحري مع إريتريا.. وإرسال الأطقم الفنية منتصف يونيو
تحرك عاجل من الزمالك للحصول علي رخصة المشاركة الأفريقية| تفاصيل
أحمد موسى عن برنامج على مسئوليتي: لدينا قاعدة جماهيرية ومصداقية بسبب الثقة في المحتوى والمعلومات
طفرة تنموية.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
مقتل شرطيين تركيين خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح مشتبه به
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالاجتماع الذي عقده وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان مع رؤساء القنوات الخاصة، مؤكدًا أن اللقاء جاء في إطار الاستماع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الإعلامي، والعمل على تطوير الأداء الإعلامي خلال المرحلة المقبلة.

 اهتمام الدولة بملف الإعلام

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاجتماع حمل رسائل مهمة تؤكد اهتمام الدولة بملف الإعلام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فرق بين الإعلام القومي والإعلام الخاص، لأن الجميع يعمل تحت مظلة الإعلام المصري ويستهدف خدمة الدولة والمجتمع.

سلسلة من الجلسات والنقاشات

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الجلسات والنقاشات مع الإعلاميين ومقدمي البرامج، لبحث أبرز التحديات التي تواجه المجال، ووضع حلول تساعد على تطوير الرسالة الإعلامية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتأثير.

وتحدث أحمد موسى عن برنامجه "على مسئوليتي"، مؤكدًا أنه نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل الثقة والمصداقية التي يتمتع بها لدى المشاهدين، موضحًا أن ملايين المتابعين يحرصون على مشاهدة البرنامج بسبب المحتوى والمعلومات التي يقدمها.

إمكانيات كبيرة وإنتاج قوي

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالإعلام، بما يشمل القنوات الخاصة، مؤكدًا أن المنافسة الإعلامية أصبحت تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وإنتاج قوي، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي تشهده بعض البرامج العربية.

وأضاف أن بعض البرامج في المنطقة العربية تُنفق عليها ميزانيات ضخمة قد تتجاوز 100 مليون جنيه، موضحًا أن غالبية الضيوف في البرامج التلفزيونية يحصلون على مقابل مادي، بينما يظهر البعض الآخر دون أجر.

دعم إعلاني كبير

واختتم حديثه بالتأكيد على أن برنامجه كان يحظى في بعض الفترات بدعم إعلاني كبير، لافتًا إلى أن عدد الرعاة وصل في إحدى المراحل إلى 22 راعيًا، مع فواصل إعلانية امتدت لنحو 50 دقيقة، ما يعكس حجم الانتشار الجماهيري والتأثير الذي حققه البرنامج.

