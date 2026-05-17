أحمد موسى: الدلتا الجديدة تضم منظومة ضخمة للري والتخزين وتدعم خطط التوسع الزراعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يعتمد على منظومة متكاملة من محطات الرفع والمعالجة وشبكات المياه، موضحًا أن بعض المحطات تصل طاقتها التشغيلية إلى نحو 9.7 مليون متر مكعب يوميًا، بما يعكس حجم البنية التحتية المخصصة لري الأراضي الزراعية داخل المشروع.

زيادة الإنتاج الزراعي

وأشار موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن هذه المنظومة تأتي ضمن خطة الدولة لدعم التوسع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الاستيرادية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر.

إجمالي الأراضي الزراعية

وأضاف أن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر يُقدَّر بنحو 11 مليون فدان حاليًا، مع خطط للتوسع إلى حوالي 13 مليون فدان خلال السنوات المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.



وأكد أن عدد سكان مصر يقترب من 110 ملايين نسمة، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا على ملف الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال مشروعات قومية كبرى مثل الدلتا الجديدة ومشروعات الاستصلاح الزراعي.

حالة من العمل المستمر

وشدد موسى على أن ما يتم تنفيذه في هذه المشروعات يعكس حالة من العمل المستمر في مختلف قطاعات الدولة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع التوسع في الإنتاج الزراعي والتصدير.