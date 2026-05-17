رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى: الدلتا الجديدة مشروع دولة متكامل يشارك فيه 17 وزارة ويعتمد على معدات عملاقة وتنفيذ غير مسبوق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع “الدلتا الجديدة” يُعد مشروع دولة متكامل وليس مشروعًا فرديًا أو قطاعيًا، موضحًا أن تنفيذ المشروع يتم بتنسيق كامل بين نحو 17 وزارة وجهة حكومية، إلى جانب القوات المسلحة والجهات المدنية المختلفة.

 حجم التنسيق غير المسبوق

وأشار موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” إلى أن الدولة تعمل بمنظومة واحدة في هذا المشروع، تشمل وزارات الزراعة، والتموين، والتجارة، والنقل، وغيرها من الجهات المعنية، بما يعكس حجم التنسيق غير المسبوق في تنفيذ مشروعات التنمية القومية.


وأضاف أن المشروع يعتمد على معدات ضخمة مخصصة بالكامل له، وتم نقلها للعمل داخل الموقع، مؤكدًا أن حجم الآلات والإنشاءات التي يتم استخدامها يعكس طبيعة العمل كأحد أكبر مشروعات الدولة في تاريخها الحديث.

ظروف مناخية صعبة

وأوضح موسى أن المشروع يتم تنفيذه في ظروف مناخية صعبة أحيانًا، مع استمرار العمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية تتم في أوقات مبكرة جدًا لمتابعة سير العمل بشكل مباشر.


وتطرق إلى الحديث عن مثال فرنسا، موضحًا أنها تمتلك مساحة زراعية كبيرة وسكانًا يقارب عددهم 70 مليون نسمة، لكنها لا تحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملًا وتعتمد على الاستيراد في بعض السلع، في إشارة إلى أهمية مشروعات التوسع الزراعي في مصر لتحقيق الأمن الغذائي.

تحقيق التنمية الشاملة

وأكد أن “الدلتا الجديدة” تمثل نموذجًا واضحًا لمفهوم “مشروع الدولة”، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في منظومة واحدة لتحقيق التنمية الشاملة، وليس مجرد مشروع زراعي تقليدي.

مجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بعين شمس يبحث خطط التطوير والتشغيل

