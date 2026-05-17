أحمد موسى: مشروعات الدلتا الجديدة تعتمد على منظومة ضخمة من الرافعات والطلمبات وتعمل على مدار الساعة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على منظومة هندسية متكاملة تضم محطات رافعة وطلمبات عملاقة وشبكات مياه ممتدة، تعمل على مدار 24 ساعة لضمان ري الأراضي الزراعية داخل المشروع.

ري المساحات الزراعية الجديدة

وأوضح موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أن المشروع يمثل أحد أكبر مشروعات الدولة في مجال استصلاح الأراضي، مؤكدًا أن حجم المعدات والآلات المستخدمة يعكس ضخامة العمل الجاري على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بنقل وتوزيع المياه عبر مسارات طويلة لري المساحات الزراعية الجديدة.



وأشار إلى أن الهدف من عرض مشاهد من عام 2017 هو توضيح حجم التطور الذي حدث منذ بداية انطلاق المشروع وحتى الآن، مقارنة بما كانت عليه الأراضي والبنية التحتية في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في تحويل مناطق غير مستغلة إلى أراضٍ زراعية منتجة.

خطة الدولة لتعظيم الاستفادة

وأكد أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الصحراوية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، مع استمرار المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لكافة مراحل التنفيذ.