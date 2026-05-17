لم يقدم المطلوب ..أحمد موسى يعلق على خسارة الزمالك للكونفدرالية

وجه الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي رسالة إلى جماهير الزمالك بعد خسارة بطولة الكونفدرالية.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ هارد لك نادي الزمالك وجماهيره في كل مكان.‏الجمهور هو البطل .

‏الجمهور ساند الزمالك من بداية الموسم .

‏ستاد القاهرة كامل العدد لمساندة فريقهم .

‏للأسف الفريق لم يقدم المطلوب منه في مباراة اليوم ، غابت الروح بعد ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية.

‏

تابع :" مبروووك نادي اتحاد العاصمة الجزائري فوزه ببطولة الكونفيدرالية عملوا ماتش متميز ".

شهد نادي الزمالك حالة من الغضب والحزن عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بعدما فشل الفريق الأبيض في الحفاظ على تفوقه ليضيع لقب كان قريبًا من جماهير القلعة البيضاء.

الخسارة لم تمر مرور الكرام إذ فجرت موجة واسعة من الانتقادات تجاه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى جانب هجوم على بعض اللاعبين والإدارة وسط حالة من الجدل حول أسباب انهيار الفريق في أهم مباريات الموسم.