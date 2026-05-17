فقد 4 ملايين دولار.. ناقد رياضي يوضح أسباب خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

أكد إسلام محمد الناقد الرياضي، أن جميع الجماهير متأثرة بسبب خسارة الزمالك أمس من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك في نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أن جماهير نادي الزمالك قدمت المطلوب منها خلال المباراة، وأنه من ثلاث أيام ينامون بمحيط استاد القاهرة من أجل التدريب على الدخلة التي تمت قبل المباراة أمس.

وأوضح الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن لاعبي الزمالك كانت غائبة عن المباراة، وأن المباراة كانت أقل من المستوى، وأن المباراة الأولى كانت أقوى من المباراة الثانية.

وأشار إلى أن استحواذ الضيف 64 % مقابل 38 % لصالح الزمالك، وأن اتحاد العاصمة الجزائري كانت لديه مباراة من ثلاث أيام، وجاء للعب النهائي.

ولفت إلى أن التغيرات التي قام بها المدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال، كانت غير موفقة، وأن لاعبي الزمالك لم تقدم المطلوب منها، وأنه لا يعطي اللوم على محمد شحاتة الذي أضاع الهدف لأن ضربات الجزاء هي ضربات الحظ.

4 ملايين دولار

وأوضح أنه بهزيمة الزمالك فقد 4 ملايين دولار، وفقد الزمالك المشاركة في السوبر الأفريقي، لكن على لاعبي الزمالك التركيز في المباريات القادمة.