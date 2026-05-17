أحمد صالح: لاعبو الزمالك افتقدوا الروح أمام اتحاد العاصمة الجزائري ولم يشعروا بالجماهير

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض تأثروا بالضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل واضح على أدائهم في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بإياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي خسرها الزمالك بركلات الترجيح وفقد على إثرها اللقب.

وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني واللاعبين تعرضوا لضغوط قوية بعد مطالبتهم بالمنافسة على لقب الدوري الممتاز والتتويج بالبطولة الأفريقية في الوقت نفسه، إلى جانب الضغط الجماهيري والإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين لا يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وأضاف أن العامل البدني لعب دورًا مؤثرًا في تراجع مستوى الفريق خلال المباراة، موضحًا أن الزمالك افتقد للروح القتالية والمهارة، ولم يظهر اللاعبون بالرغبة الكافية في استعادة الكرة أو زيادة نسق اللعب، رغم أهمية اللقاء كونه نهائيًا قاريًا لا يتكرر كثيرًا.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن علامات الحزن ظهرت على جميع اللاعبين، لافتًا إلى استغرابه من غضب بعض العناصر التي خرجت من الملعب مثل عدي الدباغ وشيكو بانزا، رغم أن الفريق ككل لم يقدم المستوى المطلوب.

واختتم أحمد صالح تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يريد القسوة على اللاعبين في هذا التوقيت، خاصة أنهم ما زالوا مرتبطين بمواجهة حاسمة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، لكنه شدد على أن الفريق افتقد للانسجام داخل الملعب، ولم يكن هناك تواصل واضح بين اللاعبين طوال اللقاء.