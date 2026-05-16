بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء

أثارت واقعة مطالبة أحد البنوك لعميل بسداد مديونية لا تتجاوز 8 قروش حالة واسعة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقطع فيديو للعميل أسامة عبدالجليل يروي فيه تفاصيل تحفظ البنك على أمواله وتعطيل بعض خدماته البنكية بسبب هذا المبلغ الزهيد.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع الواقعة، معتبرين أن ما حدث يعكس حالة من “الروتين المبالغ فيه”، خاصة مع اضطرار العميل للتوجه إلى الفرع والوقوف أمام التيلر لسداد 8 قروش فقط، في مشهد وصفه كثيرون بأنه “أغرب مديونية بنكية”.

وفي هذا السياق، كشف أسامة عبدالجليل، صاحب الواقعة تفاصيلها، مؤكدًا أن البنك أصر على تحصيل المبلغ كاملًا وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، رغم محاولاته إنهاء الأمر بطرق أبسط.

تفاصيل الواقعة

قال أسامة عبدالجليل، في لموقع صدى البلد إن البنك المذكور قام بالتحفظ على أمواله وتعطيل بعض معاملاته البنكية منذ عدة أشهر، بسبب مديونية بسيطة على بطاقته الائتمانية لا تتجاوز 8 قروش، مؤكدًا أنه فوجئ بإصرار البنك على سداد المبلغ بشكل رسمي رغم ضآلته الشديدة.

وأوضح عبدالجليل، أن الأمر لم يكن مزحة أو مبالغة كما قد يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنه يمتلك إيصالًا رسميًا مختومًا من البنك يثبت وجود المديونية وقيمتها “8 قروش”، مضيفًا: “اضطريت أروح الفرع وأقف على التيلر علشان أسدد 8 قروش فعلًا”.

وأشار إلى أنه تواصل في البداية مع خدمة العملاء عبر الكول سنتر، إلا أنهم أبلغوه بضرورة التوجه إلى الفرع لإنهاء الأمر، لافتًا إلى أنه حاول إقناع الموظفين بخصم المبلغ مباشرة من رصيد البطاقة أو التجاوز عنه باعتباره مبلغًا رمزيًا، لكن الرد كان أن “هذا حق البنك ولا بد من سداده بالكامل”.

وأضاف عبدالجليل، أنه شعر بحرج شديد أثناء وقوفه أمام موظفة التيلر لطلب سداد 8 قروش فقط، موضحًا أن الموظفة تعاملت مع الموقف بهدوء شديد، وطلبت منه إعطاءها “نص جنيه” لتسوية المبلغ، لكنه لم يكن يحمل سوى ورقة نقدية فئة 100 جنيه، لتقوم الموظفة في النهاية بسداد الـ8 قروش من مالها الخاص.

ووصف ما حدث بأنه “قمة العبث وتضييع وقت العميل والموظفين”، موضحًا أن استخراج الأوراق الرسمية وطباعة الإيصالات ووضع الأختام عليها استهلك وقتًا ومجهودًا أكبر بكثير من قيمة المديونية نفسها، خاصة في ظل وجود عملاء آخرين ينتظرون فتح حسابات أو إجراء معاملات بمبالغ كبيرة.

وأكد عبدالجليل، أنه لا يوجه اللوم لموظفي خدمة العملاء أو التيلر أو الكول سنتر، لأنهم ينفذون تعليمات وقواعد البنك، لكنه يحمل إدارة البنك مسؤولية التعنت في التعامل مع موقف بسيط بهذا الشكل، قائلًا: “أنا عميل للبنك من 12 سنة، وفي النهاية اتعطلت أنا والموظفين والعملاء علشان 8 قروش”.

وتابع: “الأجيال الجديدة أصلًا ممكن ما تكونش عارفة يعني إيه 8 قروش، لأن العملات دي اختفت من زمان، وبالتالي كان من الأولى التعامل بمرونة بدلًا من كل هذا التعقيد”.

واختتم عبدالجليل تصريحاته ساخرًا: “شكرًا لإدارة البنك اللي عطلتني وعطلت الموظفين والعملاء اللي جايين يودعوا ملايين، علشان أسدد 8 قروش”.

خبير اقتصادي: التحفظ على الأموال بسبب “8 قروش” يكشف صرامة الأنظمة البنكية

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لموقع صدى البلد إن واقعة التحفظ على أموال عميل بسبب مديونية لا تتجاوز 8 قروش، تكشف مدى حساسية القطاع المصرفي تجاه أي التزامات مالية قائمة، حتى وإن كانت رمزية للغاية، موضحًا أن أنظمة البنوك تعتمد على تسجيل المديونية كرقم قائم بغض النظر عن قيمتها.

وأوضح أبو الفتوح أن بعض البنوك قد تضطر إلى إيقاف بعض الخدمات أو اتخاذ إجراءات تحفظية مؤقتة على الحسابات لحين تسوية المديونية بالكامل، حتى لو كانت بضعة قروش فقط، بسبب طبيعة الأنظمة الإلكترونية والرقابية التي تعمل بها المؤسسات المصرفية.

وأضاف أن البنوك لا تنظر فقط إلى قيمة الدين، لكنها تتعامل مع مبدأ وجود مديونية من الأساس، باعتبار أن ذلك يرتبط بقواعد الامتثال وإدارة المخاطر والأنظمة الداخلية، خاصة فيما يتعلق ببطاقات الائتمان أو الرسوم الإدارية الدورية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مثل هذه الوقائع تثير تساؤلات حول مدى مرونة الإجراءات المصرفية، وضرورة وجود حلول أكثر توازنًا وإنسانية، خصوصًا عندما تكون المديونية ضئيلة للغاية ولا تعكس تعثرًا حقيقيًا من جانب العميل.

وأكد أن القانون يمنح البنوك الحق في اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات المرتبطة بمديونيات أو التزامات غير مسددة، إلا أن التطبيق العملي في بعض الحالات قد يثير جدلًا واسعًا بسبب ضآلة المبلغ مقارنة بحجم الإجراء المتخذ.

واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي المصري يعمل وفق أنظمة رقابية صارمة، تلزم البنوك بإثبات أي مديونية قائمة حتى لو كانت ناتجة عن فروق قروش مرتبطة بفوائد أو مصروفات إدارية أو تسويات إلكترونية.