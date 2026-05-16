مديرية الصحة تنفي غلق بنكي دم بمحافظة الإسكندرية

نفت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية صحة الخبر المنشور فيما يخص أن مديرية الصحة بالإسكندرية أغلقت بنكي دم غير تابعين لوزارة الصحة والسكان.

المرور الدوري على جميع بنوك الدم

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم، السبت، أن إدارة بنوك الدم بالمديرية تختص بمتابعة والمرور الدوري على جميع بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة للمرور على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر.

جدير بالذكر أن الحملات مستمرة على بنوك الدم بالإسكندرية للتأكد من استيفائها للاشترطات ومعايير الجودة، ومكافحة العدوى، وضمان سلامة المرضى، مع عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المرضى، وتقديم خدمة آمنة، ورفع منظومة الرعاية الصحية والالتزام بمعايير مكافحة العدوى.