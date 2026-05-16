أحمد موسى: زيارة وزيرا الخارجية والنقل لإرتريا عاملة حالة قلق في إثيوبيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى إريتريا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هذه الزيارة تتسبب في حالة قلق داخل إثيوبيا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "وزير الخارجية أكد أن حوكمة وأمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة على البحر الأحمر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "إثيوبيا عايزة تعمل أزمة في البحر الأحمر، وبتسعى للحصول على منفذ على البحر الأحمر، لكن إحنا موجودين".

وأكد الإعلامي أحمد موسى: “تم التوقيع على اتفاق بين مصر وإريتريا لربط الموانئ المصرية مع نظيرتها الإريترية”.