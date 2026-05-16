أهل الشر قالوا بترموا الفلوس على الأرض.. أحمد موسى: المونوريل فخر والطوابير مليانة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تشغيل المونوريل وإقبال المصريين على استخدامه خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "المونوريل فخر والطوابير مليانة.. وأهل الشر قالوا مين هيركب وبترموا الفلوس على الأرض".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اتقال المونوريل معمول للأغنياء ومحدش هيركبه، لكن المونوريل دلوقتي فخر، وهناك إقبال كبير من المصريين على استخدامه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المصريين حريصين على شراء تذاكر المونوريل من محطة المشير طنطاوي إلى العاصمة الجديدة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "الشعب المصري يقف طوابير للحصول على تذكرة لركوب المونوريل، وده شيء روعة".