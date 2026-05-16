شارع للفن بوسط البلد.. أحمد موسى: مصر تطور المباني التاريخية في قلب القاهرة

علق الاعلامي أحمد موسى، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة التاريخية .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد قلب القاهرة التاريخية وبدأ من قصر التحرير في وسط البلد ".



وتابع موسى :" مصر بتعمل تطوير للمباني التاريخية في القاهرة كي تعود كما كانت "، مضيفا:" قصر التحرير تم تسليمه للوزارة الداخلية منذ أكثر من 100 عام ".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" مبنى قصر التحرير ستنتهي اعمال التطوير الخاصة به في يوليو المقبل ".

وقال :" أحيي الدكتور مصطفى مدبولي على جولته في وسط البلد لمتابعة اعمال التطوير في وسط البلد "، مضيفا:" يتم تطوير وسط البلد كي يكون مكان جاذب للسياحة ".

وتابع أحمد موسى :" اتعمل شارع الفن في وسط البلد وده عاجبني جدا وإحنا عندنا نوابغ ومواهب كبيرة في الفن في شتى المجالات ".

