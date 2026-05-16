متعب وغالي والشاطر.. نجوم الرياضة يشاركون في عزاء والد نادر شوقي| صور

أُقيم مساء اليوم عزاء والد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الرياضة والإعلام، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة في مصابها.

وحرص علي تقديم واجب العزاء عدد من نجوم الرياضة جاء أبرزهم، حسام غالي عضو مجلس ادارة الاهلي السابق، وعماد متعب نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، ورمضان صبحى نجم نادي بيراميدز، والفنان محمد ممدوح، واسلام الشاطر نجم الاهلي السابق، وهيثم عرابي،

يذكر أن والد نادر شوقي قد رحل عن عالمنا الخميس الماضي، وسط حالة من الحزن التي انتشرت بين نجوم الكرة المصرية الذين حرصوا على تقديم التعازي والمواساة.