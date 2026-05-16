إصدار أول سندات باندا لباكستان في الصين لدعم تنمية مشاريع البنية التحتية

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوية، يدعم عملية إصدار أول سندات باندا مقومة بالرنمينبي لباكستان.

جاء الإصدار بقيمة 1.75 مليار يوان ( حوالي 255.79 مليون دولار أمريكي)، ويمثل هذا أول سند سيادي من نوعه لباكستان في أسواق رأس المال الخارجية بهدف دعم تطوير البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ في قطاعات المياه والطاقة والصحة.

من جهته، قال كونستانتين ليميتوفسكي كبير مسئولي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم "السبت"، من خلال دعم إصدار أول سندات باندا لباكستان، يساعد البنك على فتح قناة تمويل جديدة للاستثمارات المستدامة في البنية التحتية مع المساهمة في المرونة الاقتصادية طويلة الأجل وأهداف التنمية في باكستان".

وتعد سندات الباندا، وهي سندات دين مقومة باليوان الصيني تصدرها كيانات أجنبية في الصين، قناة تمويل حيوية للمؤسسات الدولية، وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق سندات الباندا مكاسب مطردة ليصبح أكثر جاذبية بشكل متزايد للمصدرين.

ووفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني، أصدرت الحكومات ومؤسسات التنمية الدولية والشركات المالية والشركات الكبيرة من دول متعددة سندات باندا بقيمة أكثر من 170 مليار يوان في عام 2025، مع ارتفاع الحجم المستحق بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.