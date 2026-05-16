سفير أمريكي سابق يحذر: قرارات ترامب بشأن إيران غير قابلة للتوقع

قال السفير باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق، إن من الصعب التنبؤ بنوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تحديد ما قد يقدم عليه تجاه إيران، موضحًا أن ترامب كثيرًا ما يتصرف بصورة تختلف عما يعلنه في خطاباته وتصريحاته، ما يجعل قراءة مواقفه بشكل دقيق أمرًا معقدًا.

حل أزمة مضيق هرمز

وأضاف ثيروس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنطق السياسي يشير إلى أن ترامب لا يملك مكاسب حقيقية من أي تصعيد عسكري مباشر ضد إيران، خاصة أن مثل هذه الخطوة لن تسهم في حل أزمة مضيق هرمز أو تسهيل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تأمين الملاحة فيه، بل قد تزيد الوضع تعقيدًا.

القراءة الأكثر واقعية

وأوضح أن القراءة الأكثر واقعية تشير إلى أن ترامب قد يفضل تجنب الدخول في عمليات عسكرية واسعة، في ظل إدراكه لحجم التداعيات المحتملة على المصالح الأمريكية في المنطقة.