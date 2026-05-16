بث مباشر.. إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

تتجه أنظار جماهير الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب كبير للسيناريوهات المحتملة التي قد تحسم اللقب القاري في استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي لا تمثل فقط صراعاً على لقب قارى كبير؛ بل اختباراً تنظيمياً وأمنياً للكاف خاصة في ظل الحضور الجماهيرى المنتظر والضغوط الكبيرة المحيطة بالنهائي بعد أحداث مباراة الذهاب المثيرة في الجزائر.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت في التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتنقل القناة الأولى المصرية وقناة أون تايم سبورت الأرضية مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت فى التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت في التاسعة بتوقيت القاهرة أيضا عبر القناة الأولي الجزائرية الأرضية.



24 كاميرا

ينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك المصري وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مع قرب نهاية موسم حافل بالأحداث الرياضية .

وقال المخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون: يقوم التليفزيون المصري باستخدام 24 كاميرا في إنتاج المباراة، من بينها كاميرات خاصة ودرون، موزعة طبقاً للاشتراطات العالمية في نقل المباريات الدولية.