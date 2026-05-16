محاضرة ختامية للاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

اختتم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة، بعقد محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل معسكر الفريق، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المحاضرة تركيز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة، مع شرح نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الجزائري، إلى جانب منح اللاعبين التعليمات الأخيرة المتعلقة بالتمركز والتحولات السريعة خلال اللقاء.

وأكد المدير الفني للاعبين أهمية التحلي بالهدوء والتركيز طوال أحداث المباراة، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، التي تترقب تتويج الفريق بالبطولة القارية.

معنويات الزمالك

كما حرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في النهائي المرتقب.