مسؤولون باكستانيون: تقدم إيجابي في المفاوضات بين إيران وأمريكا بشأن مضيق هرمز

أفاد مسؤولون باكستانيون لوسائل إعلام عربية، بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران، تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق محدد".

وأضافوا: سعى الجانب الأمريكي إلى الحصول على إجابات لنقاط محددة أثارتها واشنطن، وهناك تقدم إيجابي بشأن مضيق هرمز، والباب مفتوح للتفاوض بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، صَعَّد نائب الرئيس الإيراني من لهجة التحذيرات الإيرانية بشأن التطورات الأمنية في منطقة الخليج، مؤكداً أن إيران “لن تسمح بمرور أي معدات عسكرية عبر مضيق هرمز؛ إذا كانت ستُستخدم ضدها”؛ في إشارة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالتحركات العسكرية الغربية والأمريكية في المنطقة.