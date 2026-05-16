خبير اقتصادي: إغلاق مضيق هرمز سيقلب أسواق الطاقة عالميًا

قال بيتر تانوس، الخبير الاقتصادي، إن استمرار التصعيد الحالي ستكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن إيران نفسها ستواجه تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل ما تعانيه بالفعل من أزمة اقتصادية حادة وتراجع في عدد من القطاعات الحيوية.

إغلاق مضيق هرمز

وأوضح تانوس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي يراهن على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو تهديد حركة التجارة والطاقة العالمية، لافتًا إلى أن فتح أو إغلاق المضيق قد يحدث بسهولة من الناحية العملية، لكنه يحمل تداعيات سياسية واقتصادية واسعة على المنطقة والعالم.

وأكد أن جوهر الأزمة الحالية يرتبط بالملف النووي الإيراني، مشددًا على أن المجتمع الدولي لا يريد لإيران امتلاك سلاح نووي، ومطالبًا طهران بإظهار مؤشرات واضحة على التزامها بالحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد خلال المرحلة المقبلة.