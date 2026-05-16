الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الماليزي: لا نواجه عقبات في عبور مضيق هرمز ..ونأمل في إنهاء الأزمة سريعا

أ ش أ

 أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن السفن الماليزية لا تواجه أي مشاكل في عبور مضيق هرمز، إلا أن الازدحام الشديد أدى إلى إطالة أوقات العبور.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن حسن قوله خلال حضوره مأدبة مع موظفي وعائلات المفوضية الماليزية العليا في الهند على هامش حضوره اجتماعات البريكس : "هذا ما أكدوه بالفعل، أي أنهم لا يواجهون أي مشاكل مع ماليزيا، وأن ماليزيا تُعتبر دولة صديقة".

وأضاف: "لكن بسبب الازدحام الشديد، حيث تقطعت السبل بأكثر من ألفي سفينة عقب الإغلاق الأخير، يستغرق خروج السفن من مضيق هرمز وقتاً طويلاً".

وتابع أن مشاركة ماليزيا في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس قد عززت مكانة بلاده في هذه المنظمة الحكومية الدولية، مضيفا أن ذلك ساهم أيضاً في توسيع دور ماليزيا في تعزيز التعاون متعدد الأطراف ودعم مصالح الدول النامية على الساحة الدولية.

وأوضح محمد أن من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت أهمية الحفاظ على التعددية في العلاقات الدولية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأضاف بقوله : "يتماشى هذا مع السياسة الخارجية الماليزية، التي تهدف إلى ضمان بقاء التعددية أساسًا للعلاقات بين الدول".

وأوضح أن الاجتماع تضمن أيضًا مناقشات غير رسمية حول الأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات في مضيق هرمز، التي أثرت على الاقتصاد العالمي ومنطقة الآسيان، مضيفًا أن ماليزيا تتمنى انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وقال محمد إنه التقى خلال الاجتماع بنظرائه من مصر وإيران وروسيا والهند والإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين دول البريكس.

