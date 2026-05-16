تحركات دبلوماسية مفاجئة.. طهران وإسلام آباد تبحثان إحياء مسار التهدئة مع واشنطن

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، لقاءات سياسية وأمنية رفيعة المستوى جمعت وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بنظيره الباكستاني محسن نقوي، في إطار مباحثات تناولت مستقبل العلاقات الثنائية وملف استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة “نور نيوز” الإيرانية.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة، وصل الوزير الباكستاني إلى طهران في زيارة غير معلنة مسبقاً، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين بارزين لبحث التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين البلدين.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تأتي في سياق تحركات باكستانية متواصلة للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، خاصة بعد الزيارة السابقة التي قام بها نقوي إلى إيران منتصف أبريل الماضي برفقة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والتي استمرت ثلاثة أيام وشهدت مباحثات موسعة حول الملفات الإقليمية الحساسة.

كما أفادت وكالة وكالة إرنا بأن الزيارة الحالية تتضمن لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، وسط تكهنات بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة فتح قنوات الحوار بين إيران والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.