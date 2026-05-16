مسئول إيراني: هناك خطة للرد الفوري على أي عدوان أمريكي

صرح "مسؤول عسكري" إيراني بأن هناك "خطة شاملة للرد الفوري" قد تم إبلاغها إلى جميع المستويات العملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، وذلك في ظل تهديدات ترامب الأخيرة.

قال المسؤول: "وفقًا للتعليمات، فإن أي خطأ حسابي بسيط أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة سيقابل بهجوم ناري واسع ومتزامن على مجموعة متنوعة من المصالح والبنى التحتية الأمريكية في المنطقة".

وأضاف أن "جزءًا من القيود التحفظية السابقة قد تم التخلي عنها في التصميم الجديد"، وأن "الأهداف التي لم تُستهدف خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا لأسباب معينة أصبحت الآن ضمن الأولويات العملياتية".

تأخذ الخطة في الاعتبار "نقاط الضعف الموسمية، الظروف المناخية الصيفية، ضغوط الطاقة، الاختناقات اللوجستية، وبعض نقاط الضعف الإقليمية والدولية الأمريكية، إضافة إلى التحديات العالمية".