الرئيس الفلسطيني يدلي بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لـ"فتح"

أدلى رئيس حركة فتح المنتخب الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، اليوم "السبت" بصوته في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وذلك في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وتفقد أبو مازن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قاعة الانتخابات واطلع على سير العملية الانتخابية، مستمعاً إلى شرح من القائمين عليها حول آليات التصويت والإجراءات التنظيمية المتبعة، مؤكداً أهمية إنجاح العملية الديمقراطية بما يعكس وحدة الحركة وحرصها على تجديد مؤسساتها القيادية.

وشدد على أن انعقاد انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، اليوم، يؤكد الالتزام الراسخ بتعزيز المسار الديمقراطي، مضيفا أن"هذا العام هو عام الديمقراطية"، مذكرا بمؤتمر الشبيبة الفتحاوية الذي تبعه إجراء الانتخابات المحلية في أبريل الماضي، وصولا إلى المؤتمر الثامن لحركة فتح المنعقد اليوم، مشيرا إلى التجهيز لانتخابات المجلس الوطني في نوفمبر المقبل، وللانتخابات العامة والرئاسية عبر صياغة الدستور، وقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة.

وكان أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" قد بدأوا صباح اليوم عملية التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، عند الساعة العاشرة صباحاً، على أن تستمر حتى الرابعة بعد الظهر، تليها مباشرة عمليات الفرز وإعلان النتائج وصولاً لإصدار البيان الختامي للمؤتمر.

ويختتم المؤتمر الثامن لحركة "فتح" أعماله اليوم، بإعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية الجديدة والمجلس الثوري، بعد يومين من انعقاده في مدينة رام الله، بالتزامن مع قطاع غزة والقاهرة وبيروت، بمشاركة نحو 2580 عضواً من كوادر الحركة.