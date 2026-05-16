ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطار بضائع بحافلة في بانكوك إلى 33 شخصا

أعلنت الشرطة وفرق الإنقاذ في تايلاند، ارتفاع حصيلة الضحايا الناجمة عن اصطدام قطار لنقل البضائع بحافلة نقل عام بالقرب من محطة "ماكاسان" للسكك الحديدية بالعاصمة بانكوك إلى 25 مصابا، علاوة على سقوط 8 قتلى.

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم "السبت" أن رجال الإطفاء وأطقم الانقاذ هرعوا إلى موقع الحادث الذي وقع في منطقة "راتشاثيوي" والذي تسبب في اشتعال النيران في الحافلة وعدد من المركبات القريبة.

وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وتتواصل جهود البحث عن الضحايا..فيما لا يزال السبب وراء وقوع الحادث قيد التحقيق.