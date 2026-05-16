لأول مرة.. القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم «نوبي» بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، تقديم الدعم اللوجستي لفيلم «نوبي»، والذي انطلق تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، حيث يُعد الفيلم أول عمل يتم تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بدعم من المركز القومي للسينما.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل من ذوي الهمم (الصم)، ينتمي إلى أسرة أرستقراطية، يتوه من والدته داخل محطة القطار أثناء سفرهما، ويستقل القطار بمفرده عن طريق الخطأ، ليدخل في سلسلة من المواقف الإنسانية المؤثرة، نتيجة عدم فهم المحيطين به للغة الإشارة، في معالجة فنية تسلط الضوء على أهمية التواصل الإنساني ودمج ذوي الهمم داخل المجتمع.

ويحمل الفيلم عنوان «نوبي»، ومن إخراج محمد الشهاوي، ويأتي ضمن توجهات المركز القومي للسينما لدعم الأعمال السينمائية التي تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية هادفة.

ويأتي هذا التعاون بين المركز القومي للسينما ومدينة الإنتاج الإعلامي، نتيجة المباحثات التي تمت بين الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، لوضع تصور لتعاون مشترك ممتد، يتم توقيعه قريبًا بين الجانبين، بهدف دعم صناعة السينما المصرية وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية لشباب السينمائيين.

ومن خلال هذا التعاون، أصبح من الممكن الاستفادة من إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي في دعم وإنتاج أعمال سينمائية مصرية متميزة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب الشابة وصناع السينما المستقلة.

ويُذكر أن الفيلم من إنتاج وحدة الدعم اللوجستي بالمركز القومي للسينما، والتي يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، وتتبع الإدارة العامة للانتاج والتي تشرف عليها هبة عبد المعبود ، وتهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للأفلام الجيدة التي تتقدم بسيناريوهاتها للحصول على دعم من المركز، حيث يتم عرض تلك السيناريوهات على لجنة قراءة متخصصة لاختيار الأعمال المستحقة للدعم.