الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لأول مرة.. القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم «نوبي» بمدينة الإنتاج الإعلامي

سعيد فراج

بدأ المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، تقديم الدعم اللوجستي لفيلم «نوبي»، والذي انطلق تصويره بمدينة الإنتاج الإعلامي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، حيث يُعد الفيلم أول عمل يتم تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بدعم من المركز القومي للسينما.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل من ذوي الهمم (الصم)، ينتمي إلى أسرة أرستقراطية، يتوه من والدته داخل محطة القطار أثناء سفرهما، ويستقل القطار بمفرده عن طريق الخطأ، ليدخل في سلسلة من المواقف الإنسانية المؤثرة، نتيجة عدم فهم المحيطين به للغة الإشارة، في معالجة فنية تسلط الضوء على أهمية التواصل الإنساني ودمج ذوي الهمم داخل المجتمع.

تفاصيل فيلم “نوبي” 

ويحمل الفيلم عنوان «نوبي»، ومن إخراج محمد الشهاوي، ويأتي ضمن توجهات المركز القومي للسينما لدعم الأعمال السينمائية التي تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية هادفة.

ويأتي هذا التعاون بين المركز القومي للسينما ومدينة الإنتاج الإعلامي، نتيجة المباحثات التي تمت بين الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، لوضع تصور لتعاون مشترك ممتد، يتم توقيعه قريبًا بين الجانبين، بهدف دعم صناعة السينما المصرية وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية لشباب السينمائيين.

ومن خلال هذا التعاون، أصبح من الممكن الاستفادة من إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي في دعم وإنتاج أعمال سينمائية مصرية متميزة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواهب الشابة وصناع السينما المستقلة.

ويُذكر أن الفيلم من إنتاج وحدة الدعم اللوجستي بالمركز القومي للسينما، والتي يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، وتتبع الإدارة العامة للانتاج والتي تشرف عليها هبة عبد المعبود ، وتهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للأفلام الجيدة التي تتقدم بسيناريوهاتها للحصول على دعم من المركز، حيث يتم عرض تلك السيناريوهات على لجنة قراءة متخصصة لاختيار الأعمال المستحقة للدعم.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

