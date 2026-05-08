المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم تسجيلي جديد عن إرث يوسف شاهين

بدأ المركز القومي للسينما تصوير فيلم تسجيلي جديد بعنوان “100 كلمة حب.. على إيقاع شاهين”، والذي يتناول التجربة السينمائية الفريدة للمخرج العالمي يوسف شاهين، وما تركه من أثر كبير في تاريخ السينما المصرية والعربية، من خلال رؤية فنية تستعرض أهم محطات مشروعه السينمائي وأفكاره الإنسانية والإبداعية.



الفيلم فكرة وسيناريو وإخراج محمد حسين حسن ، ومخرج منفذ محمد أحمد ، ومدير تصوير نادر جلال ، ومهندس صوت وميكساج بسام فرحات، ومونتاج وتترات مينا عماد ، وأوبريتور وتصحيح ألوان طارق نظير ، وإعداد موسيقي ومادة أرشيفية محمد حسين ، ومدير إنتاج محمد حمدي ، ويتم الفيلم تحت إشراف هبه عبد المعبود القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للإنتاج بالمركز.



ويعتمد الفيلم على تقديم شهادات ورؤى نقدية وفنية متنوعة حول عالم يوسف شاهين وتأثيره الممتد على الأجيال المختلفة من صناع السينما.



ويستضيف العمل نخبة من السينمائيين والنقاد، من بينهم الناقدة صفاء الليثي، والمخرج أمير رمسيس، والناقد والسيناريست د. وليد سيف، والمنتج هشام سليمان، وذلك في إطار توثيقي يهدف إلى إلقاء الضوء على قيمة وإرث أحد أهم رموز السينما العربية.



وتدور فكرة الفيلم حول جانب مهم من الحياة العملية والإنسانية للمخرج الكبير يوسف شاهين، احتفالًا بمرور 100 عام على ميلاده، حيث ينطلق العمل من رؤية تؤكد أن المبدع الحقيقي لا يغيب، وأن الفن الصادق يبقى حاضرًا عبر الزمن.



ويطرح الفيلم رسالة حب وتقدير واحترام من مجموعة من صناع السينما المصرية من مختلف التخصصات، الذين قرروا أن ينفوا “رحيل شاهين” جملةً وتفصيلًا، إيمانًا بأن الفنان المبدع لا يموت، بل يظل حاضرًا بفنه وأفكاره ومواقفه الإنسانية التي لا تُمحى ولا تموت.