عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تُظهر اهتمامًا باستئناف المفاوضات، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترحات الاتفاق الأخيرة.

وأضاف عراقجي: “نأمل أن يعود المنطق والحكمة إلى البيت الأبيض”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين الجانبين، وسط تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاحتمال استئناف الهجمات على إيران خلال الأيام المقبلة.



وحسب وكالة “نور نيوز” الإيرانية، أجرى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مباحثات مع نظيره الباكستاني محسن نقوي تناولت احتمالات استئناف مسار التهدئة والمحادثات السياسية.



تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقرير نشرته نيويورك تايمز أفاد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل كثفتا استعداداتهما العسكرية تحسبًا لاحتمال عودة المواجهة مع إيران، في أكبر تحرك عسكري منذ بدء وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وأكد مصدر أمني لموقع والا الاسرئيلي أن الجيش الإسرائيلي يواصل اجتماعات التنسيق مع الجيش الأمريكي، بالتوازي مع وصول طائرات للتزود بالوقود والنقل العسكري إلى مطار بن غوريون.



وأشار التقرير إلى أن البنتاجون يدرس عدة خيارات عسكرية، من بينها توجيه ضربات أوسع للبنية التحتية العسكرية الإيرانية، إضافة إلى عمليات خاصة تستهدف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، في وقت لا تزال فيه القوات الأمريكية المنتشرة بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.