حريق في مصنع لزيوت المحركات شمال غربي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق في مصنع لزيوت المحركات شمال غربي البلاد، و لا توجد أنباء عن وجود قتلى أو مصابين حتى الآن.

من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون يحمل عنوان "الإجراء المتبادل للقوات العسكرية والأمنية الإيرانية"، يتضمن تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 مليون يورو مقابل قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُعدّ المشروع، الذي كشف عنه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني انتقالاً للتهديدات الموجهة ضد ترامب من مستوى الشعارات السياسية والفتاوى الدينية والحملات الإعلامية إلى إطار مشروع برلماني رسمي.

وفي حال المضي بالمشروع رسميًا، فقد يعيد ملف التهديدات ضد المسئولين الأمريكيين من قِبل إيران إلى واجهة التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال عزيزي: "كما أصدر ترامب أمرًا بقتل قائد الجمهورية (علي خامنئي)، فإنه يجب أن يواجه الرد على يد كل مسلم وإنسان حر"، على حد قوله.