بالعمامة.. شيخ بالأوقاف يتقدم مشجعي الزمالك بصحبة بناته في ناد بشبين | صور

في حضور لافت.. اصطحب شيخ بالاوقاف بناته ليكون ضمن مشجعي نادي الزمالك حيث تجمعوا أمام أحد نوادي شبين الكوم للذهاب إلي القاهرة لحضور نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في استاد القاهرة.

وقال الشيخ محمد، أنه يحب نادي الزمالك ومن أشد مشجعيه حيث تعود علي الخروج وراءه من أجل دعمه في المباريات المختلفة.

وأضاف أنه جاء من قرية العامرة بمركز منوف الي مدينة شبين الكوم للخروج مع المشجعين إلي استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أنه أصر علي الحضور بالعمامة لانها شرف لاي شخص يرتديها ،مؤكدا أنه زملكاوي حتى النخاع.

وأشار إلي أنه يذهب إلي الماتشات منذ صغره كما قام بعمل فريق في قريته أسماه الزمالك العامرة، متوقعا أن يفوز فريق الزمالك علي الفريق المنافس 2-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى التاسعة مساء اليوم السبت.