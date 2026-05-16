انطلاق امتحانات صفوف النقل في المنوفية والمحافظ يتفقد اللجان

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عدداً من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2026 بعدد من المدارس بشبين الكوم، التي إنطلقت اليوم 16 مايو بصفوف النقل ( الابتدائي ، الإعدادي ، الثانوي )، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

ورافق المحافظ خلال الجولة، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية، هيثم صادق رئيس حي شرق.

وتابع محافظ المنوفية لجان امتحانات مدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بإجمالي 9 لجان بعدد 178 طالب وطالبة ، مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بإجمالي 29 لجنة.

واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واستمع من الطلاب لمستوى سهولة الأسئلة، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإبتدائي إمتحان مادة اللغة العربية ، وطلاب الصف الرابع الإبتدائي امتحان مادة اللغة الإنجليزية ، وكذا طلاب الصف الأول الثانوي إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية .

فيما تابع محافظ المنوفية لجان إمتحانات مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بإجمالي 28 لجنة بـ 1300 طالب وطالبة ، حيث يؤدي طلاب الصف طلاب الصف الأول الإعدادي إمتحان مادة اللغة العربية وطلاب الصف الثاني الإعدادي إمتحان مادة العلوم.

وأكد المحافظ علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الإنتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، مطالبا القائمين علي المنظومة التعليمية بعدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة ومصلحة أبنائنا الطلاب .