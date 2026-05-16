التضامن : مودة ينفذ معسكرات لتأهيل الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

نفذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي معسكرين تدريبيين مكثفين بمحافظة الإسكندرية لتأهيل وتطوير مهارات 209 اخصائيا واخصائية اجتماعية من ١٩٢ مدرسة حكومية، بعدد من المحافظات في اطار أنشطة مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة".

شارك في المعسكرين اخصائيون اجتماعيون بمدارس محافظات القاهرة، السويس، دمياط، الدقهلية، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان بهدف تعزيز دور الاخصائى الاجتماعى داخل المدرسة باعتباره احد الركائز الاساسية لدعم الطلاب نفسيا واجتماعيا والمساهمة في بناء بيئة تعليمية محفزة.

وأكدت الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، أن هذه المعسكرات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واليونيسف والتي تستهدف دعم الأطفال داخل البيئة المدرسية من خلال تمكين الأخصائيين الاجتماعيين وتعزيز دورهم في نشر مفاهيم التربية الإيجابية.

وأضافت فارس ان التعاون يستهدف توحيد الرسائل التربوية داخل المدارس، بما يضمن وصول المفاهيم الصحيحة والمتسقة إلى الطلاب في مختلف مراحلهم الدراسية من خلال تعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين على تحقيق التدخلات الإيجابية في المواقف الصعبة التي تواجه الطلاب استهدافا لبناء بيئة تعليمية آمنة وداعمة لنمو الأطفال نفسيًا وسلوكيًا، ودعم التواصل الفعال مع الأسر والمعلمين لتحقيق الاستقرار الأسري والتعليمي.

تضمن التدريب عددا من المحاور المتكاملة حول أساليب التربية الإيجابية، وحقوق الطفل ، الخصائص النمائية للمراحل العمرية، وآليات رصد ومعالجة التحديات التي قد تواجه الأطفال داخل البيئة المدرسية، تنمية مهارات التواصل والحوار، وطرق التعامل مع الأنماط السلوكية المختلفة، ودور الاخصائي الاجتماعي في تفعيل سياسات الحماية داخل المدرسة ، اليات بناء جسور الثقة والتعاون مع أسر الطلاب.

وتضمنت المعسكرات جلسات تطبيقية وتدريبات عملية، ومحاكاة لمواقف واقعية من بيئة العمل المدرسي، بما يتيح للمشاركين تطبيق المكتسبات المعرفية والمهارات بشكل عملى ، ومما يسهم في تمكينهم من أداء دورهم بفاعلية ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.