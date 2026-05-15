المنوفية.. مشروعك ينفذ 15 مشروعا بتمويل 5 ملايين جنيه خلال إبريل

قال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2026 في توفير 31 فرص عمل من خلال تمويل 15 مشروعا متنوعا بنطاق المحافظة بإجمالي تمويل بلغ ما يزيد عن 5 مليون جنيه.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مبادرة "مشروعك" وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية.

من جانبها أوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير برنامج "مشروعك" أنه يتم تنفيذ متابعة دورية ومرور ميداني للمشروعات الممولة لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية خاصة بالقرى، وتقديم دراسات جدوى للمشروعات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري للشباب، لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.