قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. مشروعك ينفذ 15 مشروعا بتمويل 5 ملايين جنيه خلال إبريل

مشروعات
مشروعات
مروة فاضل

قال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أبريل 2026 في توفير 31 فرص عمل من خلال تمويل 15 مشروعا متنوعا بنطاق المحافظة بإجمالي تمويل بلغ ما يزيد عن 5 مليون  جنيه.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تقديم التسهيلات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مبادرة "مشروعك" وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية.

من جانبها أوضحت الدكتورة نسمة سيف مدير برنامج "مشروعك" أنه يتم تنفيذ متابعة دورية ومرور ميداني للمشروعات الممولة لتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، وذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

ووجه محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التوعوية خاصة بالقرى، وتقديم دراسات جدوى للمشروعات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري للشباب، لتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

مشروعك محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تنمية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سيلينا

زوج سيلينا غوميز يفضح نظامها الغذائي: تأكل مثل الأطفال

ياسمين صبري

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تخطف بجلسة تصوير في منزلها

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد