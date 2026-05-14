عطل مفاجئ بخط مياه في مدخل مدينة الشهداء بالمنوفية وتحرك عاجل لإصلاحه

شهد مدخل المدينة الرئيسي تجاه شبين الكوم حدوث عطل مفاجئ بخط المياه ٢ بوصة مما أدي إلي انقطاع المياه.

واستدعى ذلك التحرك الفوري للتعامل مع الموقف واحتواء الأزمة في أسرع وقت.

وانتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء ومحمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة إلى موقع العطل برفقة فريق متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة وبدء أعمال الإصلاح والصيانة بشكل عاجل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بأهمية الاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات، مشدداً على ضرورة الجاهزية الكاملة لجميع الأجهزة التنفيذية والتدريب المستمر لفرق العمل بما يضمن سرعة التدخل وتقليل آثار أي أعطال أو مشكلات طارئة حفاظاً على مصالح المواطنين وانتظام الخدمات.