بيطري المنوفية: ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 17 محضرا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية .

تلقي محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء ماجد فتحى عبد الظاهر خلال النصف الأول من شهر مايو 2026 عن تنفيذ عدة حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية ، والتي أسفرت عن تحرير 17 محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .