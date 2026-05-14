الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تدعم التنسيق بين بريكس والدول الشريكة في التنمية المستدامة

هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ١٤ مايو، في الجلسة الموسعة لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس والدول الشريكة، المنعقدة في نيودلهي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء والشركاء إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستهل وزير الخارجية كلمته بالإعراب عن التقدير للرئاسة الهندية لمجموعة البريكس، مشيداً بمشاركة الدول الشريكة وما تمثله من إضافة مهمة لأعمال المجموعة، بما يسهم في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

كما ثمن تركيز الرئاسة الهندية على دعم الصمود الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مجالات التعاون، ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يعكس استجابة مباشرة للتحديات الراهنة التي يواجها الاقتصاد العالمي والنظام الدولي.

وأكد الوزير عبد العاطي أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز العمل متعدد الأطراف، في ضوء ما يشهده النظام الدولي من ضغوط متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، إلى جانب تداعيات التغير المناخي والتحولات التكنولوجية المتسارعة. وفي هذا السياق

 شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين دول البريكس والدول الشريكة، من خلال تبادل الخبرات والبناء على المزايا النسبية لكل دولة، بما يدعم تنفيذ مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتصنيع، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار.

كما تناول وزير الخارجية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى ما يشهده الإقليم من تصعيد متزايد وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار، فضلاً عن تأثيراته على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. 

وأكد في هذا الإطار رفض مصر لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف الدول العربية، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار وسيادة الدول العربية الشقيقة. 

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية، والتمسك بالحوار والوسائل السلمية لتسوية النزاعات باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً استمرار الاتصالات والجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ادان وزير الخارجية الممارسات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

واختتم الوزير عبد العاطي مشاركته بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين دول البريكس والدول الشريكة، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي مجموعة البريكس الصمود الاقتصادي نيودلهي

