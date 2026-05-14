السيطرة على حريق شقة سكنية دون خسائر بشرية في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق شقة سكنية بمدينة شبين الكوم.

وانتقل سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ويرافقه الشافعى محمد نائب الحى بالمتابعة الفورية لحادث نشوب حريق ببرج الكوثر بميدان شرف.

حيث اندلع الحريق ببلكونة الدور العاشر نتيجة ماس كهربائى بوحدة التكييف.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.

واقتصرت التلفيات على وحدة التكييف وبعض أجزاء البلكونة فقط، دون وقوع أى خسائر بشرية أو إصابات.

وتمت المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال التأمين والتأكد من استقرار الحالة بالكامل.